Riparte la rassegna FaraggianaPop | il primo appuntamento è dedicato a Sanremo

La rassegna Faraggiana Pop riparte nel 2026, dopo aver subito una pausa. La causa principale è stata una ristrutturazione del teatro e la ricerca di nuove collaborazioni. Il primo evento si terrà il prossimo mese e avrà come protagonista un concerto dedicato alle canzoni di Sanremo, interpretate da artisti locali. La serata promette di coinvolgere il pubblico con esibizioni di vari generi, dal classico al moderno. La manifestazione si svolgerà nel cortile del teatro, offrendo un’atmosfera intima e coinvolgente.

Ritorna anche nel 2026 la rassegna Faraggiana Pop, un variegato viaggio musicale dalle canzoni di Sanremo a Rachmaninov, dalla danza contemporanea alle Indie Rock. Un percorso che ofrirà sicuramente emozioni; grandi nomi e artisti emergenti per trascorrere momenti non solo di musica. Quattro serate che hanno al centro la musica come esperienza condivisa, sottolineata anche dal manifesto che con un'illustrazione colorata mette al centro il collettivo: volti, gesti e corpi attraversati da un fusso sonoro continuo. Il primo appuntamento è in programma venerdì 20 febbraio, alle 20,30, con "Sanremo, un festival a tutti gli effetti", una serata musicale in ricordo di Sara Gambaro con la Compagnia "Il cerchio della vita".