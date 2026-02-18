Rio Open | Berrettini supera black-out e Passaro sorprende l’Italia brilla nel torneo brasiliano

Matteo Berrettini ha vinto il suo match al Rio Open dopo un blackout che ha interrotto il gioco, portandolo agli ottavi di finale. Passaro ha invece sorprendentemente battuto un avversario più esperto, regalando una vittoria importante all’Italia nel torneo brasiliano.

Rio, Berrettini supera il blackout e vola agli ottavi: Passaro, sorpresa azzurra. Rio de Janeiro – Matteo Berrettini ha superato un match combattuto e interrotto da un black-out per conquistare gli ottavi di finale del Rio Open. Parallelamente, il tennista Francesco Passaro, proveniente dalle qualificazioni, ha ottenuto una sorprendente vittoria contro Dino Prizmic, proiettando l’Italia tra le protagoniste del torneo brasiliano. Una partita a ostacoli. La vittoria di Berrettini contro Tomas Barrios Vera, arrivata al termine di una battaglia di due ore e ventisei minuti con il punteggio di 7-6(1) 7-5, non è stata semplice.🔗 Leggi su Ameve.eu

Berrettini, niente Australian Open: l’azzurro si ritira dal torneoMatteo Berrettini si ritira dall'Australian Open 2026 a causa di un infortunio.

Rio Open: Sonego e Berrettini subito rivali, Darderi punta alle semifinali su terra rossa.Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini si affrontano subito al Rio Open, perché il torneo ATP 500 in Brasile inizia il 16 febbraio.

