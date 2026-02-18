Rinnovo di Spalletti | la posizione del club dopo la sconfitta in Galatasaray-Juve

La Juventus ha deciso di mantenere la fiducia in Luciano Spalletti dopo la sconfitta 5-2 contro il Galatasaray a Istanbul. La società vuole dare continuità al progetto e ha comunicato di non avere intenzione di cambiare l’allenatore, anche dopo questa pesante uscita in Champions League. La squadra tornerà ad allenarsi a Vinovo già da domani, con l’obiettivo di prepararsi alla prossima partita di campionato.

La Juventus esita una notte europea difficile, marcata da una pesante sconfitta 2-5 subita a Istanbul contro il Galatasaray. Nonostante l'esito, la linea della dirigenza resta ferma su una strada di stabilità e su un progetto tecnico che guarda al medio-lungo periodo, evitando scossoni che possano compromettere la costruzione in corso. L'attenzione è focalizzata su continuità, crescita interna e consolidamento delle scelte operative, con l'obiettivo di rafforzare la posizione e la competitività della squadra nel tempo. La gestione conferma la permanenza dell'allenatore toscano, mantenendo saldo l'impegno sul fronte contrattuale fino al 2028.

