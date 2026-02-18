Rilancio dell' ospedale di comunità | incontro con l' assessore Pentassuglia

Il consigliere regionale Tommaso Gioia ha incontrato l’assessore alla Sanità Donato Pentassuglia per discutere del rilancio dell’ospedale di comunità di Cisternino. La visita si è concentrata sulla possibilità di riattivare alcuni servizi già sospesi e di migliorare le strutture esistenti. Durante l’incontro, sono state analizzate le risorse necessarie per avviare un piano di interventi nel prossimo semestre. La discussione si è concentrata anche sulla collaborazione tra regione e Comune per accelerare i lavori di ristrutturazione.

Presenti anche il consigliere regionale Gioia e il dg Asl De Nuccio. L'obiettivo è definire le linee operative per completare i lavori di ammodernamento e adeguamento CISTERNINO - Il punto sul rilancio dell'ospedale di comunità di Cisternino. Ieri mattina (martedì 17 febbraio 2026), il consigliere regionale Tommaso Gioia ha partecipato a un incontro presso la struttura, insieme all'assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia. Erano presenti anche il sindaco di Cisternino, Lorenzo Perrini, il presidente del Consiglio Comunale, Donato Baccaro, la consigliera comunale Aurora Grassi, l'assessora Mariangela Rendini, il direttore generale della Asl di Brindisi, Maurizio De Nuccio, e i responsabili dell'area tecnica.🔗 Leggi su Brindisireport.it

