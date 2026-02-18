Righe larghe e colorate per pareti e arredamento | come usare le Circus Stripes in casa

Le pareti e gli arredi si riempiono di righe colorate e larghe, come dimostra il successo delle Circus Stripes, che stanno rivoluzionando gli spazi domestici. Questa tendenza nasce dalla voglia di rompere la monotonia degli ambienti sobri, portando vivacità e personalità nelle case. I proprietari scelgono tonalità forti e linee ampie per creare atmosfere dinamiche e accoglienti. Le Circus Stripes offrono un modo semplice per trasformare le pareti e i mobili, rendendo ogni stanza più allegra e originale. La moda invade anche le zone più tradizionali dell’abitare.