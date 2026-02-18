Riforma Tecnici Gilda segnala gravi criticità e difficoltà applicative in vista del primo settembre
La Gilda ha denunciato che la riforma dei Tecnici, che entrerà in vigore il primo settembre, crea numerosi problemi pratici. La confusione deriva dall’accorpamento delle discipline scientifiche, che rischia di ridurre la qualità dell'insegnamento, e dalla carenza di risorse per le sostituzioni, che potrebbe mettere sotto pressione le scuole durante le visite in azienda. Un esempio concreto è che molte scuole temono di non poter garantire un’adeguata continuità didattica agli studenti.
La Gilda segnala "gravi criticità" sulla riforma dei Tecnici al via a settembre. Preoccupano l'accorpamento delle scienze, che mina il "rigore metodologico", e la "mancanza di risorse" per le sostituzioni, con il rischio che le visite in azienda gravino "sull'organizzazione scolastica".
