Riforma pensioni proposta pratica | iter di separazione previdenza-assistenza 4 punti

Il governo ha presentato una proposta concreta di riforma delle pensioni, in risposta alle esigenze di chi si prepara a smettere di lavorare, perché le risorse a disposizione sono sempre più scarse. La proposta include un percorso di separazione tra previdenza e assistenza, con quattro punti chiave. Questa iniziativa mira a semplificare il sistema e a garantire più chiarezza per i futuri pensionati.

Nei giorni scorsi abbiamo affrontato il delicato tema di una riforma pensioni che stenta a soddisfare i desiderata di quanti si avvicinano alla quiescenza in quanto 'la coperta' delle risorse economiche é sempre più corta. Ci si é spesso interrogati se una soluzione per avere un sistema previdenziale più sostenibile possa passare anche dalla divisione tra assistenza e previdenza e su questo fronte si sono già espressi in passato politici ed esperti previdenziali, talvolta con idee diametralmente opposte. Quest'oggi e domani proporro un approfodimento scritto da Maurizio Gibbin, uno dei tre firmatari della proposta previdenziale che é estata presentata al Governo e che porta i nome di proposta Perfetto-Armiliato-Gibbin.

Bombardieri (Uil) chiede al governo la separazione tra previdenza e assistenza e una riforma strutturale della legge Fornero per rispondere alle esigenze dei lavoratorLa UIL ha richiesto al governo una separazione tra previdenza e assistenza, proponendo una riforma strutturale della legge Fornero.

Pensioni 2026, l’editoriale: separare previdenza da assistenzaGli ultimi dati del rapporto di Itinerari Previdenziali mostrano ancora una volta quanto sia urgente distinguere tra spesa previdenziale e assistenza.

