Riforma pensioni proposta pratica | iter di separazione previdenza-assistenza 4 punti

La proposta di riforma pensioni nasce dall’insoddisfazione di chi si avvicina alla pensione, poiché le risorse disponibili sono sempre meno. La causa principale risiede nella difficoltà di garantire un equilibrio tra previdenza e assistenza, che rende complesso assicurare tutele adeguate a tutti. La proposta prevede un percorso di separazione tra questi due ambiti, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle risorse e rendere più trasparente il sistema. È in fase di discussione e valutazione.

Nei giorni scorsi abbiamo affrontato il delicato tema di una riforma pensioni che stenta a soddisfare i desiderata di quanti si avvicinano alla quiescenza in quanto ‘la coperta’ delle risorse economiche é sempre più corta. Ci si é spesso interrogati se una soluzione per avere un sistema previdenziale più sostenibile possa passare anche dalla divisione tra assistenza e previdenza e su questo fronte si sono già espressi in passato politici ed esperti previdenziali, talvolta con idee diametralmente opposte. Quest’oggi e domani proporro un approfodimento scritto da Maurizio Gibbin, uno dei tre firmatari della proposta previdenziale che é estata presentata al Governo e che porta i nome di proposta Perfetto-Armiliato-Gibbin. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

Bombardieri (Uil) chiede al governo la separazione tra previdenza e assistenza e una riforma strutturale della legge Fornero per rispondere alle esigenze dei lavoratorLa UIL ha richiesto al governo una separazione tra previdenza e assistenza, proponendo una riforma strutturale della legge Fornero.

