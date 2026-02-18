Riforma Giustizia | Opposizione all’attacco Nordio difende le bozze dei decreti in vista del referendum di marzo
Il Ministro Nordio difende le bozze dei decreti sulla riforma della giustizia, una mossa che ha scatenato dure reazioni dall’opposizione, già pronta a convocare un referendum a marzo. La polemica si accende mentre i partiti di opposizione accusano il governo di precostituire le leggi, alimentando tensioni sul futuro del sistema giudiziario italiano.
Referendum sulla Giustizia: Tensioni Crescono, l’Opposizione Accusa Nordio di Precostituire le Leggi. Roma, 18 febbraio 2026 – La riforma della Giustizia, in vista del referendum di marzo, è al centro di una crescente polemica politica. L’opposizione accusa il ministro Carlo Nordio di aver già predisposto bozze dei decreti attuativi, sollevando dubbi sulla correttezza del processo democratico e sull’indipendenza del potere esecutivo. La premier Giorgia Meloni, nel frattempo, ribadisce le critiche verso una parte della magistratura, accusata di ostacolare le politiche sull’immigrazione. La Polemica sui Decreti Attuativi.🔗 Leggi su Ameve.eu
Tensione sul referendum, l’opposizione attacca Nordio: «Decreti attuativi già scritti»L’opposizione critica il ministro Nordio, accusandolo di aver già preparato i decreti attuativi del referendum.
Giustizia, Nordio: “Riforma non è contro nessuno, molti dell’opposizione a favore”Il ministro Nordio ha ribadito che la riforma costituzionale della giustizia non mira a mettere in discussione la magistratura o gli schieramenti politici.
