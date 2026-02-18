Riforma Giustizia | Opposizione all’attacco Nordio difende le bozze dei decreti in vista del referendum di marzo

Referendum sulla Giustizia: Tensioni Crescono, l’Opposizione Accusa Nordio di Precostituire le Leggi. Roma, 18 febbraio 2026 – La riforma della Giustizia, in vista del referendum di marzo, è al centro di una crescente polemica politica. L’opposizione accusa il ministro Carlo Nordio di aver già predisposto bozze dei decreti attuativi, sollevando dubbi sulla correttezza del processo democratico e sull’indipendenza del potere esecutivo. La premier Giorgia Meloni, nel frattempo, ribadisce le critiche verso una parte della magistratura, accusata di ostacolare le politiche sull’immigrazione. La Polemica sui Decreti Attuativi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Tensione sul referendum, l'opposizione attacca Nordio: «Decreti attuativi già scritti»L'opposizione critica il ministro Nordio, accusandolo di aver già preparato i decreti attuativi del referendum.

Giustizia, Nordio: "Riforma non è contro nessuno, molti dell'opposizione a favore"Il ministro Nordio ha ribadito che la riforma costituzionale della giustizia non mira a mettere in discussione la magistratura o gli schieramenti politici.

