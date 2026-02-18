Ricordiamo il matrimonio di Caroline Kennedy nel 1986 | indossava il primo abito da sposa disegnato da Carolina Herrera e sua madre Jackie Onassis era l' invitata più elegante

Nel 1986, Caroline Kennedy si sposa indossando il primo abito da sposa disegnato da Carolina Herrera, mentre sua madre Jackie Onassis si presenta come l'invitata più elegante. Questo evento, che attirò molta attenzione, si svolse in un’atmosfera di grande festa e sfarzo. La cerimonia si tenne in una villa privata, e tra gli invitati c’era anche l’ambasciatore americano in Italia, che portò un tocco internazionale alla celebrazione. A distanza di anni, il matrimonio di Caroline viene ricordato come uno degli eventi più glamour dell’epoca.

Oltre 2mila persone si radunarono davanti alla piccola chiesa di Cape Cod – la penisola del Massachusetts dove i Kennedy possiedono diverse proprietà – per assistere, anche solo da lontano, a questo nuovo capitolo della saga familiare. Nonostante i Kennedy, e in particolare Jackie Onassis, avessero cercato di mantenere la celebrazione segreta fino all’ultimo istante, i fotografi riuscirono comunque a immortalare l’arrivo degli invitati e degli sposi. Caroline Kennedy sorprese con un abito firmato da una designer celebre, ma non specializzata in moda nuziale. Fu sua madre a chiedere a una delle sue stiliste preferite, Carolina Herrera, di fare un’eccezione e disegnare un vestito da sposa per la figlia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

