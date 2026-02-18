Ricordevè e foibe Un libro per la memoria

Il Comitato 10 Febbraio ha pubblicato un libro su Ricordevè e le foibe, per preservare la memoria di quei momenti tragici. La pubblicazione include testimonianze e documenti che ricostruiscono le sofferenze delle vittime e il dramma degli esuli. L’obiettivo è mantenere vivo il ricordo di eventi che hanno segnato profondamente l’Italia e le sue comunità.

GROSSETO Il Comitato 10 Febbraio annuncia un'importante iniziativa dedicata alla memoria e alla conoscenza di alcune delle pagine più dolorose della storia nazionale: la tragedia delle Foibe e l'esodo giuliano-dalmata, insieme all'impresa di Fiume. Venerdì alle 17, a Grosseto, nella sala conferenze del Museo di Storia naturale della Maremma (Strada Corsini), si terrà la presentazione del libro ' Ricordéve ' di Federico Guidi. Francesca Carpenetti (foto), vicepresidente nazionale del Comitato 10 Febbraio, sottolinea che l'opera affronta con "delicatezza e chiarezza temi complessi. scegliendo un linguaggio accessibile e pensato appositamente per le nuove generazioni.