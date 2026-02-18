Richiamo Mattarella a rispettare Csm politica d’accordo | abbassare toni

Il presidente Mattarella ha incontrato il Csm per chiedere maggiore rispetto tra le istituzioni, in un momento in cui la politica si mostra d’accordo nel ridurre i toni dello scontro. Durante il plenum, il capo dello Stato ha sottolineato l’importanza di mantenere l’autonomia del Csm e di evitare polemiche che minano la stabilità. La visita ha attirato l’attenzione per la sua natura insolita, mentre i membri del consiglio si sono impegnati a mantenere un dialogo più sereno e costruttivo. La questione resta al centro dell’attenzione pubblica.

Roma, 18 feb. (askanews) – Una partecipazione “inconsueta” al plenum del Csm per rivolgere un richiamo forte e determinato al rispetto tra le istituzioni e in particolare al rispetto per il Consiglio superiore della magistratura in quanto organo costituzionale. Sono qui per “ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare, particolarmente da parte delle altre istituzioni, nei confronti di questa istituzione”, ha scandito il Presidente della Repubblica a Palazzo Bachelet. Sergio Mattarella, solitamente restìo a intervenire nelle contese politiche delle campagne elettorali, oggi ha compiuto un gesto irrituale che dice quasi di più di tante parole.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Giustizia, Mattarella presiede oggi il plenum del Csm: un segnale per abbassare i toniIl presidente Mattarella ha presieduto oggi il plenum del Csm, in risposta alle recenti tensioni tra politica e magistratura.

Giustizia, Conte: “Visita di Mattarella al Csm ha un alto valore simbolico, abbassare i toni”Giuseppe Conte afferma che la visita di Mattarella al Csm ha un forte valore simbolico e rappresenta un segnale di rigore istituzionale.

