Riapre il Teatro Fellini | pronta la nuova mezza stagione

Il Teatro Fellini riapre dopo mesi di chiusura, causata da lavori di ristrutturazione. La ripresa avviene grazie a un investimento di oltre un milione di euro, che ha permesso di aggiornare le sale e migliorare l’acustica. Ora il teatro ospita spettacoli di teatro, musica e danza, con un calendario ricco di eventi fino a fine stagione. La riapertura rappresenta un’occasione per la città di tornare a vivere la cultura dal vivo. La prima serata si terrà venerdì prossimo con uno spettacolo di teatro classico.

Riapre le sue porte al pubblico il Teatro Fellini, chiuso per un lungo periodo e ora di nuovo attivo e al servizio della comunità. Il teatro ospiterà incontri culturali, presentazioni di libri, concerti, proiezioni cinematografiche e una mini stagione di ben cinque spettacoli in abbonamento. La gestione organizzativa del teatro è affidata alla Cooperativa Sociale Spazio Comune in collaborazione con l'Associazione Culturale La Macchia, mentre la direzione artistica è curata da Pierluigi Polisena e la direzione tecnica da Gianluca Panecaldo. Una programmazione breve per ripartire, che accompagnerà una serie di attività che renderanno il teatro cuore pulsante della vita culturale della città anche grazie alla novità dei matinée per gli studenti delle scuole.