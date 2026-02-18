Riapre il Teatro Fellini | pronta la nuova mezza stagione

Il Teatro Fellini riapre le sue porte dopo mesi di chiusura, causata da lavori di ristrutturazione. L’edificio ha ricevuto un intervento di restauro che ha migliorato l’acustica e rinnovato le sale. La riapertura è prevista per questa sera, con uno spettacolo di apertura che coinvolge artisti locali. La comunità aspetta con entusiasmo il ritorno del teatro, che torna a essere punto di riferimento culturale. Questa serata segna un nuovo inizio per il teatro e per gli appassionati di spettacoli dal vivo.

Riapre le sue porte al pubblico il Teatro Fellini, chiuso per un lungo periodo e ora di nuovo attivo e al servizio della comunità. Il teatro ospiterà incontri culturali, presentazioni di libri, concerti, proiezioni cinematografiche e una mini stagione di ben cinque spettacoli in abbonamento. La gestione organizzativa del teatro è affidata alla Cooperativa Sociale Spazio Comune in collaborazione con l’Associazione Culturale La Macchia, mentre la direzione artistica è curata da Pierluigi Polisena e la direzione tecnica da Gianluca Panecaldo. Una programmazione breve per ripartire, che accompagnerà una serie di attività che renderanno il teatro cuore pulsante della vita culturale della città anche grazie alla novità dei matinée per gli studenti delle scuole.🔗 Leggi su Latinatoday.it Su il sipario: riapre il teatro FelliniIl Teatro Fellini di Pontinia riapre le sue porte dopo mesi di chiusura, portando nuova vita alla città. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Su il sipario: riapre il teatro Fellini; Riapre il Teatro Fellini di Pontinia; Riapre il Teatro Fellini: pronta la nuova mezza stagione; Rozzano, al teatro Fellini il capolavoro di Roberto Benigni. Su il sipario: riapre il teatro FelliniMatinée per le scuole, una stagione con nomi di rilievo nazionale, percorsi di formazione e la creazione di una compagnia stabile. Così, dopo un periodo di chiusura, il teatro comunale di Pontinia tor ... latinatoday.it Dopo anni di chiusura, il Teatro Fellini di Pontinia torna a vivere. L’annuncio ufficiale è arrivato nel corso di una conferenza stampa negli spazi del “Fellini di sopra”, alla presenza del Sindaco Eligio Tombolillo, dell’Assessore alla Cultura Maria Rita D’Alessio, facebook Dal 12 al 15 febbraio al Teatro Torlonia, lo spettacolo Casanova ½ omaggia Fellini e celebra i 300 anni di Casanova e i 50 di Fellini. Info ow.ly/m8Ul50YcGcP x.com