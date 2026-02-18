Restyling alle Poste l’ufficio da oggi si sposta a Bologna

L’ufficio postale di via Matteotti a Bologna chiude oggi per circa un mese, a causa dei lavori di rinnovamento. Poste Italiane ha annunciato questa chiusura, che permette di trasformare il locale in un nuovo ufficio polis. I clienti dovranno usare altri sportelli nelle vicinanze durante questo periodo.

Chiude per circa un mese l’ ufficio postale di via Matteotti, lo comunica Poste Italiane. La chiusura si deve ai lavori di restyling per la trasformazione in ufficio polis. Le Poste rimarranno chiuse da oggi per poco più di un mese per permettere la realizzazione di lavori di miglioria e l’inserimento dei nuovi servizi. Durante il periodo di chiusura dell’ufficio di Calderara, gli utenti potranno rivolgersi all’ufficio postale limitrofo di Bologna 30, in via Sciesa a Bologna, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, dotato di ATM H 24. Nell’ufficio di appoggio di Bologna 30 i cittadini troveranno attivate una sala consulenza e sportelli dedicati agli utenti di Calderara dove sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità; ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto continuativo (conto, libretto, e via dicendo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

