Resta incastrato con i vestiti in un macchinario nel Veronese | muore un operaio di 40 anni

Un operaio di 40 anni ha perso la vita a Isola della Scala, nel Veronese, dopo essersi incastrato con i vestiti in un macchinario durante il lavoro. L’uomo stava svolgendo attività in un allevamento quando è rimasto intrappolato. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma non sono riusciti a salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente. La vittima lavorava da anni in quella struttura e lascia una famiglia sconvolta. La tragica fatalità ha lasciato tutti senza parole.

