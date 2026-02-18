Un modder ha deciso di ripristinare tutti i contenuti eliminati da Capcom in Resident Evil 3 Remake. La causa è il disappunto di alcuni fan che trovano troppi tagli rispetto alla versione originale del 1999. Il modder ha iniziato a lavorare su modifiche che rendano il gioco più fedele alla versione classica, aggiungendo dettagli e scene rimosse. La scelta nasce dalla volontà di offrire ai giocatori un’esperienza più completa. Ora, la community attende di vedere i primi risultati di questa iniziativa.

Il remake di Resident Evil 3 ha diviso la community fin dal lancio. Molti appassionati storici hanno criticato le modifiche e, soprattutto, i contenuti tagliati rispetto al capitolo originale del 1999. Tra le assenze più discusse spicca la Torre dell’Orologio, una delle ambientazioni simbolo dell’opera classica. Ora, un modder ha deciso di intervenire direttamente, con un progetto ambizioso che punta a ripristinare tutto ciò che è andato perduto — e persino ad andare oltre. Il progetto si chiama “Resident Evil 3 Last Escape” e nasce con un obiettivo chiaro: rendere il remake più aderente allo spirito e alla struttura del Resident Evil 3: Nemesis originale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Resident Evil 3 Remake, un modder ha intenzione di ripristinare tutti i contenuti tagliati da Capcom

Resident Evil Showcase, Capcom annunciata data e ora del nuovo evento su Resident Evil RequiemCapcom ha comunicato la data e l'orario del prossimo Resident Evil Showcase, un evento dedicato principalmente a Resident Evil Requiem.

Capcom pianifica Resident Evil fino al 2030: nuovi giochi e remake in arrivo per i fan dell’horror.Capcom annuncia che continuerà a pubblicare nuovi giochi di Resident Evil fino al 2030, spinta dall’interesse crescente dei fan e dai risultati commerciali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.