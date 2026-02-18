Report-dossier Bellavia | Carte riservate messe da ignoti

Gian Gaetano Bellavia, commercialista e consulente di Report, è al centro di un nuovo caso. La Procura di Milano lo ha iscritto nel registro degli indagati per aver maneggiato un archivio riservato contenente oltre un milione di file, presumibilmente copiati e sottratti da un'ex collaboratrice. Tra i documenti spicca un “papello” con nomi di imprenditori, politici e personaggi pubblici. La vicenda ha acceso polemiche politiche e solleva dubbi sulla sicurezza delle informazioni riservate. La situazione resta sotto osservazione delle autorità giudiziarie.

Nuovo capitolo della vicenda Report-dossier. Il commercialista Gian Gaetano Bellavia, consulente di pm e giudici e della trasmissione Report, di recente è stato iscritto dalla Procura di Milano per un'ipotesi di violazione della legge sulla privacy per il caso di quell'archivio con più di un milione di file, che sarebbero stati copiati e portati via da un'ex collaboratrice, e di un cosiddetto " papello " con un elenco di nomi di imprenditori, politici e vip, che ha sollevato anche polemiche politiche. In un lungo comunicato firmato dallo stesso Bellavia si legge che tra l'11 e il 17 giugno dello scorso anno alcuni "ignoti " si sarebbero " appropriati " dei " documenti riservati " che il commercialista aveva consegnato il 10 giugno a una pm della Dda di Milano, con cui stava lavorando come consulente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

