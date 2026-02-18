rennes ingaggia haise per sostituire beye come nuovo allenatore

Il Rennes ha scelto Franck Haise come nuovo allenatore, dopo aver sollevato Pascal Beye dall’incarico. La decisione arriva in un momento di difficoltà per la squadra, che ha raccolto poche vittorie nelle ultime settimane. Haise, attualmente alla guida del club belga del Club Brugge, assume il ruolo con l’obiettivo di rilanciare la stagione. La società spera che la sua esperienza possa portare risultati più convincente in campionato e nelle competizioni europee. La presentazione ufficiale si terrà nei prossimi giorni.

