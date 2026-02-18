Reggio Emilia i genitori del ragazzino picchiato in biblioteca | Per difenderlo rischiato un occhio

I genitori del ragazzino con problemi di udito picchiato in biblioteca a Reggio Emilia raccontano che, per difenderlo, hanno rischiato di perdere un occhio. Il ragazzo, di 13 anni, era stato preso di mira da alcuni coetanei che lo hanno aggredito verbalmente e fisicamente. La famiglia spiega di essere intervenuta immediatamente, cercando di proteggere il ragazzo mentre gli altri ragazzi si allontanavano. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni, tra cui altri studenti e bibliotecari. La polizia ha già avviato le indagini.

Aggredisce un ragazzino, con gravi problemi di udito, perché accusato di usare un tono della voce troppo alto in biblioteca. Succede a Reggio Emilia, dove un uomo si è scagliato contro un giovane, per poi prendersela anche con il padre, accorso per difenderlo. Padre e figlio hanno dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale., "Nostro figlio sta bene fortunatamente - dicono i genitori - ha un lieve trauma cranico occipitale. Fortunatamente siamo intervenuti subito, perché abitiamo nelle vicinanze"., I genitori del 13enne, al programma di Rete 4, hanno spiegato poi cosa è accaduto: "Dopo essere stato avvisato, sono andato in biblioteca.

