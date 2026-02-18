Referendum sondaggisti divisi Palazzo Chigi interroga gli elettori

Il governo italiano ha deciso di pagare 146mila euro a Tecnè, un’agenzia di sondaggi, per capire come si orientano gli elettori in vista del prossimo referendum. La scelta arriva in un momento di forte incertezza politica e sociale, con opinioni divise e molte domande sul futuro delle riforme. Tecnè ha già iniziato a raccogliere dati, cercando di decifrare le preferenze degli italiani attraverso un’indagine dettagliata.

Sondaggi al Governo: 146mila Euro per Decifrare l'Elettorato in un Clima di Incertezza. Il governo italiano ha commissionato a Tecnè, un istituto di sondaggi, un'indagine sull'orientamento dell'elettorato per un importo di 146mila euro. La decisione, presa in un momento di divisione tra gli esperti sull'efficacia della comunicazione politica e sull'affluenza alle urne, mira a fornire a Palazzo Chigi un quadro più chiaro delle intenzioni di voto e delle preoccupazioni dei cittadini. L'iniziativa solleva interrogativi sull'effettiva necessità di un'analisi così costosa, soprattutto considerando le sfide economiche e sociali che il paese sta affrontando.