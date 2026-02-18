Secondo Alessandra Ghisleri, il No al referendum ha guadagnato dieci punti percentuali in un mese, riducendo il distacco di circa 800mila voti rispetto al Sì. La strategia dei sostenitori del No sta portando a un recupero significativo, che si può colmare facilmente. La campagna elettorale si intensifica, con più cittadini che si avvicinano alle posizioni del No. La differenza tra le due parti si riduce rapidamente, lasciando spazio a un possibile sorpasso. La sfida resta aperta fino all’ultimo giorno di voto.

Una distanza tra il Sì e il No compresa tra gli 800mila e il milione di voti, “ facilmente recuperabili ” in un mese di campagna. Così, ospite di Porta a Porta, la sondaggista Alessandra Ghisleri commenta l’ultima rilevazione del suo istituto Only Numbers sul referendum sulla riforma Nordio: tra chi dichiara che andrà a votare, il 47,3% è orientato per il Sì e il 43,1% per il No, con gli indecisi stimati al 9,6%. Senza considerare quest’ultima quota, i favorevoli e i contrari sono rispettivamente al 52,3% e al 47,7%. Solo il 40,3% degli italiani, però, è già sicuro di recarsi alle urne: il 16,8% afferma che non lo farà, il 42,9% non ha ancora deciso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, per Ghisleri il No recupera dieci punti in un mese: “Distacco di 800mila voti, si può colmare facilmente”

Referendum, il No raggiunge il Sì nei sondaggi: per Ixé è un “pareggio tecnico”. Il distacco ridotto a soli 0,2 puntiIl recente sondaggio di Ixé rileva un pareggio tecnico tra Sì e No, con una differenza di soli 0,2 punti percentuali.

“Dieci punti di distacco”. Sondaggi, chi vede nero tra i leader e chi sorrideIl recente sondaggio di Lab21 offre un quadro aggiornato delle intenzioni di voto in Italia, evidenziando un Paese che si muove con cautela.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.