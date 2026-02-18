Referendum Nordio | Chiudiamo fase polemica ora dialogo costruttivo

Il ministro Nordio ha annunciato la fine delle tensioni tra le parti, attribuendone le cause alle polemiche degli ultimi giorni. Ora, spiega, bisogna passare a un confronto basato sui contenuti, senza più attacchi personali. La sua proposta prevede incontri con rappresentanti di diversi schieramenti per discutere i punti chiave del referendum. La decisione arriva dopo settimane di scontri pubblici, con l’obiettivo di trovare soluzioni pratiche e concrete. La strada aperta mira a superare le divergenze e a favorire un confronto più costruttivo.

"Conclusa questa fase polemica, cerchiamo di entrare in una fase di dialogo costruttivo che sia essenzialmente contenutistico. Ci sono delle ragioni per essere critici nei confronti della riforma, abbiamo sempre sostenuto che ci sono delle ragioni migliori per sostenere la riforma. Io auspico che il dialogo venga mantenuto in questi termini". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, parlando con i cronisti a Perugia. Questo articolo proviene da LaPresse.