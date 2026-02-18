Referendum Nordio | ANM terrorizzata perchè riforma le toglie potere

Il ministro Nordio ha affermato che la riforma della giustizia minaccia il controllo delle correnti all’interno dell’ANM, provocando timori tra i vertici dell’associazione. Secondo lui, i magistrati sono preoccupati perché la proposta riduce il loro potere e cambia gli equilibri interni. Durante un dibattito pubblico, Nordio ha sottolineato come questa modifica possa influire sulla gestione dei processi e sulla selezione dei dirigenti giudiziari. La questione ha acceso un acceso confronto tra chi sostiene la riforma e chi si oppone alle sue conseguenze.

Roma, 18 feb. (askanews) – La riforma della giustizia "romperà il potere delle correnti" ed "è questo che terrorizza i vertici dell'Associazione nazionale magistrati perché toglie loro il potere. Non credo proprio che vincerà il no se riusciremo a spiegare la riforma ai cittadini e soprattutto se non le sarà conferito un significato politico (.) Ma se vincesse il no sarebbe una vittoria delle procure", non "delle opposizioni". Sono alcuni passi di un'intervista che il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha rilasciato al direttore Gruppo Corriere, Sergio Casagrande, e che è stata pubblicata questa mattina nelle prime pagine del Corriere dell'Umbria, del Corriere di Arezzo e del Corriere di Siena.

Morvillo a Palermo, Galli a Genova, Santalucia a Roma: i volti dell’Anm per il No al referendum sulla riforma NordioIl Comitato per il No dell’Anm sceglie i suoi rappresentanti principali in diverse città italiane in vista del referendum sulla riforma Nordio, che mira a modificare la separazione tra carriere di giudici e pubblici ministeri e a introdurre il sorteggio per la selezione dei membri del Csm.

Referendum giustizia, tensione massima tra Nordio e l’AnmIl ministro Carlo Nordio ha criticato duramente l’Anm durante un dibattito pubblico, perché l’associazione ha organizzato manifestazioni contro le modifiche alla giustizia, accusandola di ostacolare le riforme.

Referendum giustizia: ti spiego perché devi votare sì!

