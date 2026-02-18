Referendum l’Ordine degli avvocati e gli eventi a senso unico per il Sì I legali per il No | Vigilare sulla par condicio

L’Ordine degli avvocati organizza eventi a favore del Sì, spinto dalla convinzione che il referendum sia importante. I legali contrari, invece, chiedono di controllare che si mantenga l’equilibrio tra le due posizioni. Un rappresentante ha commentato che la par condicio deve essere rispettata per evitare favoritismi. Nel frattempo, alcuni avvocati del No pianificano iniziative per ascoltare le ragioni di chi si oppone. La discussione si accende tra chi promuove un’informazione imparziale e chi teme una comunicazione sbilanciata.

“Vigilare” perché sia garantita la par condicio tra il Sì e il No negli eventi sul referendum organizzati dagli Ordini degli avvocati. La richiesta, rivolta al Consiglio nazionale forense – il massimo organismo di rappresentanza dell’avvocatura – viene dal Comitato Avvocati per il No, nato per riunire i legali contrari alla riforma Nordio, che ormai conta oltre 900 aderenti (con un tasso di crescita di 10-15 nuovi iscritti al giorno). Gli avvocati “ribelli” contestano la scelta di campo dei Consigli locali dell’Ordine, che pur essendo soggetti istituzionali (a differenza degli organismi politico-sindacali come le Camere penali o l’Organismo congressuale forense) promuovono in tutta Italia conferenze e incontri a senso unico in favore della riforma, spesso prevedendo addirittura il riconoscimento di crediti formativi ai partecipanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

