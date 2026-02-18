Referendum | domani ' Le ragioni del No' con Franceschini Orlando Speranza

Domani, alle Industrie Fluviali di Roma, si svolge un evento che mira a spingere i cittadini a votare No al prossimo referendum costituzionale. La scelta di tenere l’incontro deriva dal timore che alcune modifiche potrebbero indebolire la democrazia e i diritti fondamentali. Ospiti come Franceschini, Orlando e Speranza si concentrano sulle ragioni per opporsi alle proposte di modifica. L’appuntamento, alle 16.30, si rivolge a chi vuole capire meglio le conseguenze di un eventuale sì o no alle riforme. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Si terrà domani, giovedì 19 febbraio, alle ore 16.30 presso le Industrie Fluviali in via del Porto fluviale 35 a Roma, un incontro dal titolo 'Le ragioni del No per difendere la Costituzione, la democrazia, la giustizia' verso il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. L'evento, promosso da un gruppo di parlamentari tra cui Dario Franceschini, Andrea Orlando, Giuseppe Provenzano, Roberto Speranza, Chiara Braga, Anna Rossomando, Michela Di Biase, Marco Sarracino, Debora Serracchiani, Federico Gianassi, Nico Stumpo, Alberto Losacco vedra' la partecipazione di Corrado Augias, Giovanna De Minico, professoressa di Diritto Costituzionale all'Università Federico II, Monika Frackowiak, presidente del Tribunale distrettuale di Poznan, Chiara Gallo, magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Roma, Mitja Gialuz, professore ordinario di diritto processuale penale all'Università di Genova, Franco Moretti, presidente Avvocati per il No, Devon Ombres, Senior Director per la giustizia e gli affari legali al Center for American Progress.