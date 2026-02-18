Referendum come far votare i fuorisede siciliani | Pd e M5S daranno il ruolo di rappresentante di lista

Il governo di Giorgia Meloni ha deciso di affidare ai partiti Pd e M5S il compito di rappresentare i fuorisede siciliani al referendum, a causa della loro impossibilità di tornare a casa. Molti cittadini, lontani per studio o lavoro, non potranno votare di persona, creando una lacuna nel diritto di partecipare. Per garantire loro un’opportunità, i due partiti organizzeranno delle liste di rappresentanti di lista. La questione riguarda circa 20.000 siciliani che vivono fuori regione e vogliono esercitare il diritto di voto.

In vista del referendum costituzionale, il governo di Giorgia Meloni ha ignorato le migliaia di italiani fuorisede, che per studio, lavoro, salute e altri motivi non potranno tornare nelle loro regioni o comuni di residenza per recarsi alle urne. Ma PD e M5S hanno trovato la soluzione: grazie alla nomina di rappresentante di lista, consentiranno a chi si trova fuori di poter esprimere la propria preferenza il prossimo 22 e 23 marzo. “Considerato che il governo nazionale e regionale non ha dato la possibilità di votare ai fuorisede, il M5S nazionale si è attivato per far si che ogni cittadino possa registrarsi nella regione in cui si trova, in modo da essere scelto come rappresentate di lista e poter votare”, spiega il coordinatore regionale M5S Sicilia, Nuccio Di Paola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

