Referendum | cittadini genovesi presentano il documento Senza fanatismi contro la legge Nordio

I cittadini genovesi hanno consegnato questa mattina il documento “Senza fanatismi” per opporsi alla legge Nordio, evidenziando preoccupazioni sulla tutela dei diritti. Tra i firmatari figurano professori, artisti e imprenditori locali che chiedono un dibattito più aperto sulla riforma. La presentazione si è svolta nella sede dell’associazione Le Radici e le Ali, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità nella discussione. Il documento invita a evitare decisioni affrettate e a riflettere sulle conseguenze di un cambiamento così importante.

Esponenti della società civile genovese – tra accademici, professionisti, artisti, imprenditori ed ex amministratori – hanno presentato questa mattina il documento "Senza fanatismi: cittadini genovesi per il No al Referendum Giustizia" nella sede dell'associazione Le Radici e le Ali in via dei Giustiniani. L'iniziativa anticipa la campagna referendaria in vista del voto del 22 e 23 marzo. Il giurista e professore universitario Vincenzo Roppo ha illustrato le ragioni del No, sottolineando come la contrarietà alla riforma non sia legata a interessi politici o professionali, ma a ragioni "molto oggettive, molto chiare".