Recupero Serie A Milan-Como 1-1

22.45 Pari il recupero del 24° turno. Gli ospiti gestiscono il ritmo,rossoneri in difficoltà. Bel tiro di Leao, Butez in corner. Grave errore di Maignan, Nico Paz ringrazia (32') e porta avanti i lariani. Tomori ci prova di testa. Dall'altra parte,Maignan si fa perdonare dell'errore salvando su Sergi Roberto.Milan più propositivo nella ripresa. Butez esce male su Leao in contropiede, il portoghese alza il pallonetto e pareggia (64'). Fofana di testa sbaglia una buona occasione. Maignan respinge il tiro di Rodriguez.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Milan-Como in streaming gratis? Dove vedere il recupero di Serie AIl match Milan-Como, giocato mercoledì 18 febbraio 2026, è stato rinviato a causa di condizioni meteorologiche avverse.

Milan-Como, al via la vendita dei biglietti per il recupero di Serie AÈ aperta la vendita dei biglietti per il recupero di Serie A tra Milan e Como, in programma allo Stadio San Siro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Serie A, recupero 24esima giornata: Mariani arbitrerà Milan-Como; SERIE A ENILIVE - DESIGNAZIONI GARA DI RECUPERO 24ª GIORNATA; Milan-Como, probabili: si ferma Loftus-Cheek, in attacco Leao-Nkunku; Milan-Como, dove vedere oggi in TV e streaming il recupero di Serie A: le formazioni ufficiali.

Serie A, Milan-Como 0-1 dopo i primi 45’: sfida decisiva per corsa scudetto e posti in EuropaLa partita che si doveva giocare a Perth in Australia torna in Italia: match decisivo per corsa scudetto e posti in Europa ... rainews.it

Milan-Como, dove vedere oggi in TV e streaming il recupero di Serie A: le formazioni ufficialiOggi si gioca a San Siro il recupero di campionato Milan-Como, con fischio di inizio alle 20:45. Allegri non avrà Rabiot, Fabregas Morata: entrambi squalificati. Diretta TV e in streaming in esclusiva ... fanpage.it

Serie A, Milan-Como 0-1 dopo i primi 45’: incontro decisivo per corsa scudetto e posti in Europa Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2026/02/calcio-serie-a-giornata-24-recupero-milan-como-cronaca-testuale-diretta-aggiorna facebook

. @Como_1907, la probabile formazione per la gara di recupero di Serie A contro il @acmilan x.com