Recupero di campionato Il Forte ospita il Monza
Il Forte dei Marmi affronta il Monza nel recupero di campionato, dopo aver ottenuto una vittoria importante a Castiglione della Pescaia che ha migliorato la sua posizione in classifica. Questa partita si gioca subito, perché la squadra vuole consolidare il morale e mantenere il ritmo. La squadra di casa si prepara a scendere in campo con determinazione, convinta di poter sfruttare il fattore campo.
Nemmeno il tempo di festeggiare il fondamentale successo di Castiglione della Pescaia, tre punti d’oro in chiave salvezza, che il Forte dei Marmi torna già in pista. L’appuntamento è per stasera alle 20.45 al PalaForte contro il Monza per quello che è il recupero della 18esima giornata, che non fu disputato per l’impegno internazionale dei brianzoli. Partita tutt’altro che agevole, quella che aspetta i ragazzi di Robeto Crudeli, alla luce della forza dell’avversario, ma il morale del gruppo è alto e da lì vuole ripartire Crudeli. "Quasi pleonastico ribadire l’assurdità di questo calendario che ci costringe a star farmi per 15 giorni, per poi giocare tre partite in sette giorni – premette l’allenatore fortemarmino –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
