recupero di campionato il forte ospita il monza

Nemmeno il tempo di festeggiare il fondamentale successo di Castiglione della Pescaia, tre punti d’oro in chiave salvezza, che il Forte dei Marmi torna già in pista. L’appuntamento è per stasera alle 20.45 al PalaForte contro il Monza per quello che è il recupero della 18esima giornata, che non fu disputato per l’impegno internazionale dei brianzoli. Partita tutt’altro che agevole, quella che aspetta i ragazzi di Robeto Crudeli, alla luce della forza dell’avversario, ma il morale del gruppo è alto e da lì vuole ripartire Crudeli. "Quasi pleonastico ribadire l’assurdità di questo calendario che ci costringe a star farmi per 15 giorni, per poi giocare tre partite in sette giorni – premette l’allenatore fortemarmino –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Volley, ricomincia il campionato di Serie B: la capolista Rubicone ospita LoretoIl campionato di Serie B di volley riprende con la sfida tra Sab Group Rubicone, leader del girone D, e Loreto.

Pisa ospita il Campionato Interregionale Tosco-Ligure di pattinaggio velocità in linePisa si prepara ad accogliere il Campionato Interregionale Tosco-Ligure di pattinaggio velocità in line, che si terrà domenica 25 gennaio 2026 al Paladream.

