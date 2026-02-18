Recupero Catania-Trapani gli etnei non sbagliano e si portano a -5 dal Benevento
Il recupero tra Catania e Trapani si è concluso con una vittoria chiara per i siciliani, che hanno vinto 4-0. La causa principale della sconfitta degli ospiti è stata una difesa fragile e errori ripetuti, che hanno permesso ai padroni di casa di segnare più gol. Catania ha così conquistato punti preziosi, riducendo a cinque lunghezze il distacco dal Benevento, attualmente in zona playoff. La partita si è giocata sotto un cielo nuvoloso e ha attirato molti tifosi presenti allo stadio.
Tempo di lettura: < 1 minuto Tutto come da pronostico nel recupero tra Catania e Trapani (quarto ko di fila) che ha visto imporsi la squadra di Toscano con un netto 4-0. Il match si sarebbe dovuto disputare lo scorso 6 febbraio, ma la concomitanza con i festeggiamenti per la patrona Sant’Agata ne ha obbligato il rinvio su richiesta del Prefetto. Gara senza grandi storie al “Cibali-Massimino” con il Catania avanti 2-0 dopo poco più di mezz’ora grazie all’autogol di Pirrello ed al raddoppio di Pieraccini. Nella ripresa, complice il tranquillizzante doppio vantaggio, gli etnei hanno controllato la sfida segnando ancora nel finale con Jimenez e Casasola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Benevento-Catania, sliding doors: Mignani ok, gli etnei perdono il perno della difesaNella sfida tra Benevento e Catania, le scelte tattiche e gli infortuni hanno influenzato profondamente l’esito del match.
Serie C, fuga Benevento! Manita al Trapani, il Catania pareggia in casa e si allontana. Salernitana okIl Benevento vola in Serie C, battendo 5-0 il Trapani e rafforzando la sua posizione in testa alla classifica.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Mercoledì il recupero Catania-Trapani al Massimino; Verso Catania-Trapani, le probabili formazioni: tornano Corbari e Lunetta, da valutare Bruzzaniti e Di Noia; Dove vedere Catania-Trapani in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie C, fuga Benevento! Manita al Trapani, il Catania pareggia in casa e si allontana. Salernitana ok.
Catania-Trapani, chi scaccia via la crisi? Le probabili formazioniAllo stadio Angelo Massimino, Catania-Trapani è derby valevole per il recupero della venticinquesima giornata del girone C. Fischio d'inizio dell'incontro previsto alle ... tuttoc.com
Diretta/ Catania Trapani (risultato 2-0) streaming video tv: Casasola sfiora il tris! (18 febbraio 2026)Le informazioni sulla diretta Catania Trapani, situazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale ... ilsussidiario.net
Il 'portico dell'atleta', viaggio nei sotterranei che furono l'antica Catania Un percorso di epoca romana nel cuore della città, scoperto negli anni Novanta e oggetto di un intervento di recupero. facebook
SERIE C - La 27esima giornata e il recupero Catania-Trapani live su Sky e in streaming su NOW ift.tt/5ENVfqM x.com