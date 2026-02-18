Il recupero tra Catania e Trapani si è concluso con una vittoria chiara per i siciliani, che hanno vinto 4-0. La causa principale della sconfitta degli ospiti è stata una difesa fragile e errori ripetuti, che hanno permesso ai padroni di casa di segnare più gol. Catania ha così conquistato punti preziosi, riducendo a cinque lunghezze il distacco dal Benevento, attualmente in zona playoff. La partita si è giocata sotto un cielo nuvoloso e ha attirato molti tifosi presenti allo stadio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tutto come da pronostico nel recupero tra Catania e Trapani (quarto ko di fila) che ha visto imporsi la squadra di Toscano con un netto 4-0. Il match si sarebbe dovuto disputare lo scorso 6 febbraio, ma la concomitanza con i festeggiamenti per la patrona Sant’Agata ne ha obbligato il rinvio su richiesta del Prefetto. Gara senza grandi storie al “Cibali-Massimino” con il Catania avanti 2-0 dopo poco più di mezz’ora grazie all’autogol di Pirrello ed al raddoppio di Pieraccini. Nella ripresa, complice il tranquillizzante doppio vantaggio, gli etnei hanno controllato la sfida segnando ancora nel finale con Jimenez e Casasola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Recupero Catania-Trapani, gli etnei non sbagliano e si portano a -5 dal Benevento

