Record abbattuto dopo 66 anni | Arianna Fontana è la regina delle Olimpiadi italiane

Arianna Fontana ha battuto un record storico dopo 66 anni grazie alla medaglia conquistata a Milano-Cortina 2026. La gara di staffetta femminile sui 3000 metri di short track le ha portato il quattordicesimo podio olimpico, superando il precedente record di Edoardo Mangiarotti. L’atleta italiana, che ha iniziato la sua carriera da giovanissima, ha dimostrato tutta la sua determinazione in questa competizione. La medaglia d’argento ha rappresentato un risultato importante per il movimento sportivo nazionale. La Fontana adesso punta a migliorare ancora il suo palmarès.