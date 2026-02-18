Record abbattuto dopo 66 anni | Arianna Fontana è la regina delle Olimpiadi italiane
Arianna Fontana ha battuto un record storico dopo 66 anni grazie alla medaglia conquistata a Milano-Cortina 2026. La gara di staffetta femminile sui 3000 metri di short track le ha portato il quattordicesimo podio olimpico, superando il precedente record di Edoardo Mangiarotti. L’atleta italiana, che ha iniziato la sua carriera da giovanissima, ha dimostrato tutta la sua determinazione in questa competizione. La medaglia d’argento ha rappresentato un risultato importante per il movimento sportivo nazionale. La Fontana adesso punta a migliorare ancora il suo palmarès.
Arianna Fontana entra nella storia dei Giochi Olimpici invernali. Conquistando l'argento nella staffetta femminile sui 3000 metri dello short track a Milano-Cortina 2026, l'atleta azzurra ha infatti raggiunto quota 14 medaglie ai Giochi, superando il record, fermo a 13, che apparteneva allo schermidore Edoardo Mangiarotti. La 'Freccia bionda' di Berbenno si è messa al collo la quattordicesima medaglia in vent'anni, ovvero in sei edizioni dell'evento a cinque cerchi. Dopo aver eguagliato il 12 febbraio scorso il primato di atleta italiano più medagliato, che dal 1960 apparteneva con 13 medaglie allo schermidore Mangiarotti, ora Arianna è balzata al comando in questa speciale classifica.
Un altro argento per l'Italia a questi meravigliosi Giochi! Azzurre seconde nella staffetta 3000 metri di short track e Arianna Fontana sempre di più nella storia: vince la 14ª medaglia olimpica, superato il record (13) dell'ex schermidore Edoardo Mangiarotti
Arianna Fontana, la medaglia numero 14 può attendere: "Presa a sportellate dall'avversaria cinese"