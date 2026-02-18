Anima di Brusco insieme a Inna Cantina è uno di quei brani che puntano dritti al cuore. ma senza affondare davvero il colpo. L’atmosfera è calda, avvolgente, con quel groove reggae che scorre facile e invita all’ascolto ripetuto. Brusco fa quello che gli riesce meglio: voce riconoscibile, tono intimo, vibrazione positiva anche quando parla di fragilità interiori. Il problema è che “Anima” resta un po’ troppo nella comfort zone. Tutto è piacevole, ma anche prevedibile. Il testo sfiora temi profondi – identità, amore, bisogno di connessione – senza mai sporcarsi le mani fino in fondo. Sembra voler emozionare, ma con il freno a mano tirato: nessuna frase che resti davvero impressa, nessuna immagine che graffi. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - Recensione amara del singolo Anima di Brusco & Inna Cantina

