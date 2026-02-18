Realpolitik | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
Oggi, 18 febbraio 2026, alle 21,20 su Rete 4, va in onda “RealPolitik”, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate. La puntata si concentra sulle tensioni tra Italia e Francia, causate dalla disputa sui migranti nel Mediterraneo. Labate intervisterà esperti e politici, offrendo approfondimenti sui motivi di questo scontro. La trasmissione si potrà seguire anche in streaming, per permettere a chiunque di seguire gli aggiornamenti in tempo reale. La discussione promette di svelare i retroscena di questa crisi diplomatica.
Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 18 febbraio 2026. Questa sera, mercoledì 18 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Un faccia a faccia sul referendum della giustizia tra Clemente Mastella e Antonio Di Pietro sarà al centro del nuovo appuntamento di oggi. Inoltre, proseguirà l’inchiesta della trasmissione dedicata alla questione abitativa: dal caro affitti alla difficoltà di accesso ai mutui, passando per le politiche pubbliche e l’impatto del turismo nelle città. 🔗 Leggi su Tpi.it
Epstein Files: cosa emerge dai nuovi documenti
Argomenti discussi: A Realpolitik ?l'intervista a Giuseppe Conte e il commento di Sabina Guzzanti sulla polemica Andrea Pucci. I temi e gli ospiti di oggi; Il come stare nel Board of Peace ora sarà il vero banco di prova; Derive dell’AI, ecco la fidanzata virtuale che dice sempre di sì; Pechino Express torna il 12 marzo, tutto sulla nuova edizione con Chanel Totti, Fiona May e Francesco Paolantoni.
Frana a Niscemi, il dramma degli sfollati: la testimonianza in tvLa frana a Niscemi continua ad essere argomento di dibattito. In tv, la testimonianza di sfollati e commercianti che hanno perso tutto. newsmondo.it
A Realpolitik Bonelli regala la spilla ICE OUT a Del Mastro, la replica: La prendo a una sola condizioneRealpolitik di Tommaso Labate, dopo una iniziale fase di rodaggio e un gennaio non particolarmente brillante, si è rialzato con la prima puntata di febbraio. Ascolti in aumento rispetto a un gennaio ... fanpage.it
#Sanremo2026, il caso del comico #AndreaPucci Vladimir Luxuria a #Realpolitik: "Non si può giustificare tutto con la satira" facebook
La community mi segnala che ieri il processo tv - in contumacia, ovviamente - al mio lavoro è continuato in una trasmissione che si chiama "Realpolitik" (Rete 4) dove Giovanni Donzelli, braccio destro di Giorgia Meloni, se le è addirittura stampate e portate in s x.com