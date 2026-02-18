Real e Psg ipotecano gli ottavi con una magia di Vinicius e una rimontona a Montecarlo

Real Madrid e Paris Saint-Germain hanno messo una forte ipoteca sugli ottavi di Champions League. Vinicius ha segnato una rete spettacolare che ha deciso la partita del Lisbona, mentre il Psg ha rischiato di perdere contro il Monaco, recuperando due gol con l’ingresso di Doué, che ha segnato una doppietta. La partita del Madrid è stata accompagnata da polemiche dopo l’esultanza del brasiliano, che ha fatto discutere tra i tifosi. In Francia, invece, i parigini sono passati da 0-2 a 2-2 in una rimonta che ha emozionato i supporter.

La serata di Champions non delude le aspettative. Tra Lisbona e Montecarlo ne succedono di tutti i colori, è solo il punteggio in sé che non fa discutere. Il Real Madrid, infatti, passa in casa del Benfica grazie a una magia di Vinicius, che poi provoca la sospensione della partita per otto minuti. Il Paris Saint-Germain se la cava incredibilmente al Louis II rimontando due gol grazie. all'infortunio di Dembélé. I primi 40 minuti sono tutt'altro che imperdibili. Il Real Madrid fa gioco, il Benfica aspetta. Nel finale di primo tempo, gli spagnoli lanciano l'assedio. Mbappé tira di poco alto al 43', pochi secondi dopo ci riprova con un sinistro debole e Trubin si oppone.