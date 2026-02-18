Razzismo online Juventus vicina a Kelly | insulti choc dopo Galatasaray riapre il dibattito sul calcio italiano

L’insulto razzista rivolto a Lloyd Kelly, difensore della Juventus, ha scatenato polemiche sui social media. La causa sono gli insulti offensivi ricevuti dopo la partita contro il Galatasaray, giocata il 18 febbraio 2026. Kelly ha condiviso alcuni commenti discriminatori su Instagram, dove ha ricevuto centinaia di messaggi di odio. La Juventus ha condannato duramente gli insulti, ma il caso riaccende il dibattito sulla diffusione di razzismo nel calcio italiano. Le polemiche continuano a divampare tra tifosi e società sportive.

Insulti Razzisti a Kelly: La Juventus Condanna, il Calcio Italiano di Fronte al Problema. Lloyd Kelly, difensore della Juventus, è stato oggetto di violenti insulti razzisti sui social media dopo l'incontro contro il Galatasaray del 18 febbraio 2026. La Juventus ha immediatamente espresso solidarietà al giocatore e ha ribadito il proprio impegno contro ogni forma di discriminazione, sottolineando l'inaccettabilità di tali comportamenti. L'episodio riapre il dibattito sulla necessità di misure più efficaci per contrastare il razzismo nel mondo del calcio, sia online che negli stadi. Un Attacco Online e la Reazione del Giocatore.