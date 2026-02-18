raw e smackdown arrivano anche in italia

La WWE ha annunciato che Raw e SmackDown arriveranno anche in Italia, portando grandi eventi dal vivo nel nostro paese. Questa decisione permette ai fan italiani di assistere per la prima volta a spettacoli di wrestling di livello internazionale senza dover viaggiare all’estero. In particolare, il primo evento Premium Live, chiamato Clash in Italy, si terrà nelle prossime settimane in una grande arena di Milano, attirando appassionati da tutta la penisola.

Un annuncio destinato a segnare una pagina storica nel panorama del wrestling: la WWE ha reso noto Clash in Italy, primo Premium Live Event ospitato nel nostro paese. Insieme a questa novità, la federazione ha confermato anche tappe delle trasmissioni settimanali Raw e SmackDown in Italia, consolidando la presenza della promotion nel calendario europeo. La manifestazione principale rappresenta un traguardo significativo per la WWE in Italia. Torino ospiterà l’Inalpi Arena, sede che accoglierà anche la puntata dedicata a Raw. L’evento inaugura una stagione di importanti appuntamenti nel territorio nazionale, offrendo una cornice live di grande rilievo per il pubblico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

