Ravezzani boccia i bianconeri | Juve presuntuosa a Istanbul Approccio completamente sbagliato Le ultime 4 partite…

Ravezzani critica la Juventus dopo la sconfitta a Istanbul, attribuendo il problema a un atteggiamento troppo presuntuoso. L’esperto ha commentato su X che i bianconeri sono entrati in campo con troppa sicurezza, senza adattarsi alla sfida. In particolare, ha sottolineato come le ultime quattro partite mostrino un calo di concentrazione e un approccio sbagliato. Ravezzani ha osservato che la squadra non ha saputo reagire alle difficoltà, lasciando spazio a errori evitabili. La partita contro il Galatasaray ha evidenziato questa mancanza di reattività.

di Francesco Spagnolo Ravezzani su X ha analizzato la prestazione della Juventus in casa del Galatasaray bocciando completamente l'approccio dei bianconeri. La disfatta della Juventus in Turchia continua a scatenare reazioni durissime tra i principali opinionisti del calcio italiano. Tra i critici più severi della gestione tecnica e dell'atteggiamento mostrato dalla squadra di Luciano Spalletti c'è Fabio Ravezzani. Il direttore di Telelombardia ha espresso un giudizio senza appello sul crollo dei bianconeri all'Ali Sami Yen, individuando nella mancanza di umiltà la causa principale del 5-2 finale.