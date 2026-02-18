Ravenna rialzati Stasera c’è Nocera

Ravenna cerca di riprendere il cammino, perché questa sera affronta Nocera in trasferta. La squadra campana punta a mettere fine a una serie di due mesi senza vittorie in trasferta, che dura ormai dal 21 dicembre, quando l’OraSì ha ottenuto l’ultima vittoria fuori casa contro Fabriano. La partita inizia alle 20 e rappresenta un’occasione importante per i ravennati di cambiare rotta.

In Campania per interrompere un digiuno lungo due mesi. È dal 21 dicembre, match in casa di Fabriano, che l’OraSì non vince lontano da casa e dunque stasera (ore 20.30) ci sarà la ghiotta occasione di farlo sul campo della Power Nocera, tra le maggiori pretendenti a disputare i playout. I campani sono reduci dall’incredibile vittoria sul campo di Caserta, risultato che dimostra il nuovo spirito portato da coach Di Lorenzo, terzo tecnico sedutosi sulla panchina di Nocera, che ha ridato vigore ad un gruppo con diverse individualità importanti. La guardia Donadio è il fulcro del gioco e il miglior realizzatore e attorno a lui ruotano giocatori che lottano per quaranta minuti senza risparmiarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

