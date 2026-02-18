Ransomware in Italia | Cresce il rischio difese insufficienti e identità macchina vulnerabili

Un attacco ransomware ha colpito un’azienda italiana, evidenziando come la vulnerabilità delle reti e delle identità digitali aumenti il rischio di infiltrazioni. Le imprese italiane, infatti, si trovano spesso impreparate di fronte a minacce crescenti, con sistemi di difesa che non riescono a tenere il passo con le tecniche degli hacker. In molti casi, le protezioni sono insufficienti e le identità delle macchine sono facilmente attaccabili, lasciando le aziende esposte.

Ransomware: L’Italia a Rischio, un Divario Crescente tra Minacce e Difese. Le aziende italiane sono sempre più esposte agli attacchi ransomware, con una pericolosa discrepanza tra la consapevolezza del rischio e la reale capacità di proteggersi. Un’analisi recente rivela che, nonostante la crescente preoccupazione, le strategie di difesa tradizionali si rivelano insufficienti, lasciando un’ampia porta aperta agli attacchi e mettendo a rischio dati sensibili e la continuità operativa delle imprese. La Percezione del Rischio in Aumento, le Difese in Ritardo. Il 63% delle imprese italiane considera il ransomware una minaccia critica o di alto livello.🔗 Leggi su Ameve.eu

Senza valori e identità siamo vulnerabiliLa rubrica di oggi si apre con una riflessione sull’identità e i valori, sollevata dall’intervista allo scrittore algerino Boualem Sansal pubblicata sul nostro giornale.

Terni, il rettore Massimiliano Marianelli: “Costruire una identità forte è la sfida. UniPg cresce se cresce Terni”Il rettore Massimiliano Marianelli sottolinea l'importanza di rafforzare l’identità locale, affermando che l’università di Perugia cresce in parallelo a Terni.

