Ransomware in Italia | Cresce il rischio difese insufficienti e identità macchina vulnerabili
Un attacco ransomware ha colpito un’azienda italiana, evidenziando come la vulnerabilità delle reti e delle identità digitali aumenti il rischio di infiltrazioni. Le imprese italiane, infatti, si trovano spesso impreparate di fronte a minacce crescenti, con sistemi di difesa che non riescono a tenere il passo con le tecniche degli hacker. In molti casi, le protezioni sono insufficienti e le identità delle macchine sono facilmente attaccabili, lasciando le aziende esposte.
Ransomware: L’Italia a Rischio, un Divario Crescente tra Minacce e Difese. Le aziende italiane sono sempre più esposte agli attacchi ransomware, con una pericolosa discrepanza tra la consapevolezza del rischio e la reale capacità di proteggersi. Un’analisi recente rivela che, nonostante la crescente preoccupazione, le strategie di difesa tradizionali si rivelano insufficienti, lasciando un’ampia porta aperta agli attacchi e mettendo a rischio dati sensibili e la continuità operativa delle imprese. La Percezione del Rischio in Aumento, le Difese in Ritardo. Il 63% delle imprese italiane considera il ransomware una minaccia critica o di alto livello.🔗 Leggi su Ameve.eu
Argomenti discussi: Cyber attacchi, l'Italia è il paese più esposto: come proteggersi nell'era della GenAI in azienda; Gli attacchi hacker crescono rapidamente in Italia, grazie anche all'AI; Resilienza e nuove figure professionali per difendersi dai cyber attacchi; L'attacco informatico alla Sapienza è l'ultimo di una lunga serie di crimini cyber in Italia.
Cresce il volume degli attacchi cyber all'Italia. Il Threat Landscape 2025 di Tinexta Cyber mette in evidenza l'aumento degli attacchi cyber portati dai gruppi ransomware, oltre alla sempre forte presenza dell'hacktivismo
Nel 2025 in Italia un attacco informatico ogni 5 minuti. Secondo i dati di Tinexta Cyber, il ransomware cresce del 48 per cento rispetto all'anno precedente, con un picco nel mese di luglio
Cybersecurity Italia 2025: meno incidenti ma attacchi più mirati. Phishing e ransomware in crescita qualitativa. Report ACN/CSIRT e AgID/CERT online.
Nel 2025 in Italia 116.498 attacchi informatici, +17% rispetto alla media globale. Ransomware in crescita del 48% e primo caso al mondo di attacco estorsivo generato interamente da intelligenza artificiale