Ranking UEFA Juventus ed Atalanta non aiutano | Italia sempre più distante dai 5 posti…

Le squadre italiane continuano a perdere punti nel ranking UEFA, e questa situazione penalizza Juventus e Atalanta. La causa principale è la scarsa performance nelle partite di Champions League, che riduce le possibilità di entrare nei primi cinque posti della classifica europea. Recentemente, entrambe le squadre hanno ottenuto risultati negativi, allontanando l’Italia dalla quota di squadre che potrebbero qualificarsi direttamente alle fasi più importanti delle competizioni continentali.

Ranking UEFA. Le squadre italiane faticano in Champions League, mettendo in difficoltà il ranking UEFA. Nelle ultime partite, Juventus ed Atalanta hanno subito due pesanti sconfitte, rispettivamente contro Galatasaray e Borussia Dortmund. Il K.O. della Juventus in Turchia e quello dell' Atalanta in Germania complicano ulteriormente la posizione dell'Italia nel ranking UEFA, cruciale per determinare il numero di squadre che potranno partecipare alla prossima Champions League. Al momento, il quinto posto occupato dall' Italia impedisce di poter avere cinque squadre italiane in Champions. Bisognerebbe, infatti, quantomeno risalire alla seconda piazza.