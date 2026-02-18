Raid dei ladri la Valmusone è sotto scacco
I ladri hanno messo a segno un nuovo furto in Valmusone, causando paura tra i residenti. Dopo aver colpito sei tabaccherie in una sola notte, e aver preso di mira un bar a Loreto e un’azienda di impianti audio a Castelfidardo, i malviventi sono tornati a entrare anche negli appartamenti con le persone dentro. Gli episodi si sono verificati negli ultimi giorni, spingendo molti a tenere le luci accese anche di notte.
E’ tornato l’allarme furti in Valmusone dove, dopo il raid in una notte in sei tabaccherie, preceduto da quello in un bar a Loreto e in un’azienda di impianti audio a Castelfidardo, i ladri sono tornati a colpire gli appartamenti anche con i proprietari all’interno. Due i furti denunciati a San Sabino l’altra notte, uno in via Flaminia II e uno in via San Gabriele. I proprietari sono stati narcotizzati. Un terzo è sfumato. Non solo. "Mio figlio abita a Passatempo ed è già tre volte a prima volta sono riusciti a entrare in casa. Lui non c’era mai, era fuori per lavoro. Hanno rubato occhiali da sole, scarpe e un vecchio cellulare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
