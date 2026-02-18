Rai la graduatoria segreta del concorso riservato agli interni è un caso Pagano dazio Report e PresaDiretta Critiche anche dall’Unirai

La graduatoria segreta del concorso interno Rai ha suscitato polemiche, soprattutto dopo le accuse di favoritismi e mancanza di trasparenza. Report e PresaDiretta hanno criticato la gestione, denunciando la mancanza di accesso ai risultati. L’Unirai si è unita alle proteste, chiedendo maggiore chiarezza. La lista dei vincitori e dei bocciati, infatti, rimane riservata e accessibile solo ai partecipanti selezionati. La questione continua a dividere, alimentando dubbi sulla regolarità del procedimento. La Rai non ha ancora rilasciato commenti ufficiali.

La lista dei vincitori (e dei trombati) c’è, ma non si può vedere. O meglio, è visibile solo ai partecipanti della “ Selezione riservata a giornalisti professionisti Rai 2025 ”. Il resto del mondo, pur trattandosi di concorso del servizio pubblico, non deve conoscerla. Tanto che, avvisa viale Mazzini nello stesso documento che riporta promossi e bocciati, “i dati relativi agli esiti dell’iniziativa Rai sono riservati e pertanto non possono essere in nessun caso diffusi scaricati o comunque utilizzati in sedi diverse da quella ufficiale. La Rai tutelerà in ogni sede le eventuali violazioni a tale esclusivo utilizzo”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Rai, la graduatoria (segreta) del concorso riservato agli interni è un caso. Pagano dazio Report e PresaDiretta. Critiche anche dall’Unirai L'Europa siamo noi: parte il concorso riservato agli studenti delle scuole superioriÈ aperto il concorso dedicato agli studenti delle scuole superiori, intitolato Leggi anche: "Unimusic 2026", aperte le candidature al concorso musicale riservato agli studenti universitari Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. RAI: Rossi, consegnata la graduatoria TGRL’Amministratore Delegato della Rai, Giampaolo Rossi, comunica che in data odierna la Commissione di selezione ha consegnato a RUO la graduatoria relativa alla procedura per l’assunzione di 127 ... rainews.it Consegnata la graduatoria per assumere 127 giornalisti alla TGRL’Amministratore Delegato della Rai, Giampaolo Rossi, comunica che in data odierna la Commissione di selezione ha consegnato a RUO, la direzione delle risorse umane e dell'organizzazione, la graduator ... rainews.it Rai, consegnata la graduatoria per l'assunzione di 127 giornalisti alla Tgr. L'Ad Giampaolo Rossi: "In una fase storica difficile per l'editoria investiamo su lavoro regolare, tutele e percorsi selettivi strutturati" facebook Rinvio incontro informativo Usigrai 10 febbraio 2026 La #Rai non ha ancora pubblicato la graduatoria e pertanto siamo costretti a rinviare il previsto incontro con gli idonei. L’appuntamento sarà riconvocato e sarà prevista anche la modalità di partecipazione o x.com