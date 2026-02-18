Ragusa discoteca abusiva diffidato il titolare di un bar

A Ragusa, la Polizia ha chiuso un locale notturno perché aveva organizzato una serata con musica dal vivo e DJ senza le autorizzazioni necessarie. Il titolare del bar aveva allestito l’evento, attirando numerosi giovani, ma senza rispettare le norme di legge. La notte si era trasformata in una vera e propria discoteca abusiva, con musica a tutto volume fino a tardi.

Notte illegale a Ragusa: Diffidato il titolare di un locale per un evento senza autorizzazioni. La Polizia di Ragusa ha diffidato il titolare di un locale notturno per aver organizzato una serata danzante con musica dal vivo e dj set priva delle necessarie autorizzazioni. L'intervento, parte di controlli più ampi sul territorio, solleva interrogativi sulla sicurezza e la legalità dell'intrattenimento notturno in città e nella regione. L'episodio si è verificato nel corso di verifiche mirate da parte della Squadra Amministrativa della Questura. Controlli a sorpresa e irregolarità riscontrate. Nel corso di controlli straordinari disposti dalla Questura di Ragusa, gli agenti hanno accertato che il locale in questione stava ospitando una serata danzante senza le autorizzazioni richieste per eventi con musica.