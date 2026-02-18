Ragazzo destra uccisoBonelli | Minacce

Il leader di un partito ha pubblicato sui social un’immagine che raffigura Quentin Deranque, il giovane attivista di destra di 22 anni ucciso a Lione, con il simbolo di Avs sopra. La foto ha suscitato reazioni dure e allarmate, poiché molti considerano questa scelta un gesto provocatorio e irrispettoso. Bonelli ha commentato che è gravissimo vedere leader politici usare un’immagine così violenta per scopi politici, coinvolgendo anche il ministro Salvini. La vicenda si concentra sulla delicatezza di usare immagini di violenza pubblicamente.

13.40 "Gravissimo leggere di leader di partito che mettono il simbolo di Avs sopra l'immagine dell'efferato omicidio di Quentin" Deranque (22enne attivista di destra ucciso a Lione, ndr) e "mi riferisco anche al ministro Salvini". Così alla Camera il leader di Avs, Bonelli, mostrando lettere ricevute con "immagine di moglie e figlia e indirizzo di casa" e scritte"mi tagliano la testa". Altre lettere: "Prenderemo a martellate i vostri figli. Vi spareremo in testa". A mia sorella: "Appenderemo quel lurido a testa in giù e staccheremo la testa".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Ragazzo destra ucciso, 11 fermi a LioneQuentin Deranque, un giovane di destra, è stato ucciso a Lione il 12 febbraio, probabilmente a causa di tensioni politiche. Leggi anche: Terrorismo: Bonelli, 'magistratura faccia chiarezza, destra eviti propaganda' Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Antifà massacrano un giovane. Guardate schifo il racconto dei giornali. Ragazzo destra ucciso, 11 fermi a LioneSalgono a 11 i fermi per la morte di Quentin Deranque a Lione, il ragazzo di destra ucciso in un linciaggio il 12 febbraio. E la sede nazionale del partito della sinistra francese La France Insoumise, ... rainews.it Cos’è successo a Quentin Deranque, il 23enne di estrema destra ucciso in Francia: il caso diventa politicoLa morte di Quentin Deranque, 23enne militante di estrema destra in Francia, è diventata un caso politico arrivando anche tra le fila del governo: cosa ... fanpage.it Un giovane attivista della destra francese ucciso di botte a Lione. Se fosse stato un fascista ad ammazzare un ragazzo di sinistra, sarebbe il finimondo. Invece silenzio. E qualche collegamento con certi ambienti italiani fa riflettere. #zuppadiporro x.com L’antifascismo militante rosso uccide. Ieri a Lione un ragazzo che stava proteggendo il collettivo femminista di destra Nemesis durante un sit-in, è stato brutalmente pestato e ucciso da un gruppo di antifa. Un’aggressione feroce, compiuta in nome di un’ideolo facebook