Ragazzo destra ucciso 11 fermi a Lione

Quentin Deranque, un giovane di destra, è stato ucciso a Lione il 12 febbraio, probabilmente a causa di tensioni politiche. Le autorità hanno arrestato 11 persone sospettate di aver partecipato alla violenta aggressione. La polizia ha sequestrato diversi oggetti e sta analizzando i video delle telecamere di sorveglianza per identificare altri responsabili. La notizia ha suscitato scalpore nella comunità locale, che chiede giustizia e maggiore sicurezza. Le indagini continuano per chiarire i motivi dell’aggressione.

13.20 Salgono a 11 i fermi per la morte di Quentin Deranque a Lione, il ragazzo di destra ucciso in un linciaggio il 122. E la sede nazionale del partito della sinistra francese La France Insoumise, nel X arrondissement di Parigi, è stata "evacuata in seguito alla minaccia di una bomba". Grande tensione politica dal fermo,per l'omicidio volontario del militante di destra, di Favrot, assistente parlamentare del deputato di LFI Arnault, e Adrian B.,ex membro di Jeune Garde Antifasciste, gruppo legato in passato ad Arnault, sciolto nel 2025.