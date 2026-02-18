Raf torna a Sanremo 2026 | canzone d’amore per i 30 anni di matrimonio e inedito con il figlio Un ritorno all’intimità

Raf torna a Sanremo dopo undici anni: una canzone d’amore per celebrare trent’anni di matrimonio. Raffaele Riso, in arte Raf, salirà sul palco del Festival di Sanremo nel febbraio 2026 con una canzone dedicata alla moglie, Gabriella Labate, per festeggiare i trent’anni di matrimonio. Il cantautore, assente dall’Ariston dal 2015, porterà una ventata di intimità e autobiografismo, definendosi “uno degli ultimi romantici” in un panorama musicale in continua evoluzione. Un ritorno alle radici emotive. Il ritorno di Raf a Sanremo non è semplicemente un evento musicale, ma un’eco di un desiderio di autenticità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Raf torna a Sanremo nel 2026 per presentare «Ora è per sempre», una canzone dedicata a sua moglie, Gabriella Labate, scritta insieme a suo figlio Samuele.

Sanremo 2026, dal ritorno della coppia Arisa e Anastasi a Raf e il figlio: le storie dietro gli autori delle canzoniSanremo 2026 si prepara ad accogliere una selezione di autori e artisti di rilievo.

SANREMO 2026 – RAF Ora e per sempre è la mia storia d’amoreAlla 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026, Raf torna al Teatro Ariston con Ora e per sempre, brano firmato insieme al figlio Samuele Riefoli. newsic.it

Il cantautore racconta il brano scritto con il figlio Samuele e il nuovo album in uscita dopo l'estate: «I ragazzi della mia band sono tutti salentini, e io - di Margherita di Savoia - li chiamo terr ...

A pochi giorni dalla sua quinta partecipazione al Festival di Sanremo con il brano "Ora e per sempre", Raf guarda alla prossima estate con la voglia di riabbracciare il suo pubblico e torna dal vivo con "INFINITO - ESTATE 2026"

A pochi giorni dalla sua quinta partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Ora e per sempre”, #Raf guarda alla prossima estate con la voglia di riabbracciare il suo pubblico e torna dal vivo con “INFINITO - ESTATE 2026” Biglietti ora in vendita s x.com