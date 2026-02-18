Raf a Sanremo 2026 | Ora e per Sempre riaccende l’Ariston con un ritorno atteso e una nuova sfida musicale
Raf torna a Sanremo 2026 con il brano “Ora e per Sempre”. La scelta di partecipare di nuovo al festival nasce dalla voglia di rinnovare la propria musica e di affrontare una nuova sfida. Il cantante, noto per le sue hit degli anni ’80 e ’90, si prepara a presentare un pezzo che parla di amore e speranza. L’Ariston si riempirà di energia quando Raf salirà sul palco con la sua esperienza e passione. La sua esibizione è attesa tra le tante novità di questa edizione.
Raf Ritorna a Sanremo 2026 con “Ora e per Sempre”. Sanremo si prepara ad accogliere di nuovo Raffaele Riso, in arte Raf, sul palco dell’Ariston nel febbraio 2026. L’artista presenterà la sua nuova canzone, “Ora e per sempre”, segnando un ritorno atteso da molti fan e un momento significativo per la storia del Festival. Un Ritorno al Cuore della Musica Italiana. L’annuncio della partecipazione di Raf ha immediatamente suscitato entusiasmo tra gli appassionati di musica italiana. Il cantautore, figura di spicco nel panorama musicale nazionale, è noto per la sua capacità di mescolare generi diversi, creando uno stile unico che lo ha reso uno degli artisti più apprezzati e influenti del nostro Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu
Raf a Sanremo 2026: «Ora è per sempre è una canzone per mia moglie, Gabriella Labate, scritta con nostro figlio Samuele. L'Eurovision? Una baracconata, non andrei a prescindere»Raf torna a Sanremo nel 2026 per presentare «Ora è per sempre», una canzone dedicata a sua moglie, Gabriella Labate, scritta insieme a suo figlio Samuele.
Sanremo 2026 Raf racconta il brano 'Ora e per sempre' Crediti video: Profilo Instagram Sanremorai
