Raf a Sanremo 2026 | Ora e per Sempre riaccende l’Ariston con un ritorno atteso e una nuova sfida musicale

Raf torna a Sanremo 2026 con il brano “Ora e per Sempre”. La scelta di partecipare di nuovo al festival nasce dalla voglia di rinnovare la propria musica e di affrontare una nuova sfida. Il cantante, noto per le sue hit degli anni ’80 e ’90, si prepara a presentare un pezzo che parla di amore e speranza. L’Ariston si riempirà di energia quando Raf salirà sul palco con la sua esperienza e passione. La sua esibizione è attesa tra le tante novità di questa edizione.

Raf a Sanremo 2026: «Ora è per sempre è una canzone per mia moglie, Gabriella Labate, scritta con nostro figlio Samuele. L'Eurovision? Una baracconata, non andrei a prescindere»Raf torna a Sanremo nel 2026 per presentare «Ora è per sempre», una canzone dedicata a sua moglie, Gabriella Labate, scritta insieme a suo figlio Samuele.

