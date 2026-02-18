Raf a Sanremo 2026 Ora e per sempre dedicata alla moglie

Raf ha deciso di partecipare a Sanremo 2026, dopo undici anni di assenza, portando una canzone intitolata «Ora e per sempre». La scelta nasce dalla voglia di esprimere un amore stabile e intenso, dedicato alla moglie. La ballata rivela un’attenzione speciale alle emozioni profonde di una relazione adulta. Raf si prepara a esibirsi sul palco dell’Ariston, portando con sé un pezzo che racconta di impegno e di affetto duraturo. La sua presenza al festival rappresenta un ritorno atteso dai fan.

Raf a Sanremo 2026: «Ora è per sempre è una canzone per mia moglie, Gabriella Labate, scritta con nostro figlio Samuele. L'Eurovision? Una baracconata, non andrei a prescindere»Raf torna a Sanremo nel 2026 per presentare «Ora è per sempre», una canzone dedicata a sua moglie, Gabriella Labate, scritta insieme a suo figlio Samuele.

