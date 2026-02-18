raf a sanremo 2026 ora e per sempre dedicata alla moglie

Ascolti TV di lunedì 16 febbraio 2026: Cuori 3 vince in spettatori, Taratata leader di share. Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 brillano su Rai2 Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” Lucio Presta accusa Sonia Bruganelli: “Ha tradito Paolo Bonolis”. Le rivelazioni choc nell’autobiografia Raf, all’anagrafe Raffaele Riefoli, torna al Festival di Sanremo 2026 dopo undici anni con un brano che parla di amore maturo e duraturo. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

Raf a Sanremo 2026: «Ora è per sempre è una canzone per mia moglie, Gabriella Labate, scritta con nostro figlio Samuele. L'Eurovision? Una baracconata, non andrei a prescindere»Raf torna a Sanremo nel 2026 per presentare «Ora è per sempre», una canzone dedicata a sua moglie, Gabriella Labate, scritta insieme a suo figlio Samuele.

Leggi anche: Sanremo 2026, Raf – «Ora e per sempre»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ora e per sempre di Raf – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Raf a Sanremo 2026, l’eco degli anni ’80 che continua a suonare; Raf torna a Sanremo con Ora e per sempre: Questa volta voglio divertirmi; Raf presenta Ora e per sempre in gara a Sanremo 2026.

Raf a Sanremo 2026: L’Eurovision una baracconata, non ci andrei. E svela il significato dietro la sua canzoneIl cantautore torna all'Ariston dopo 11 anni con Ora e per sempre, ballata dedicata al matrimonio e alla moglie Gabriella. Il brano è stato scritto insieme al figlio. libero.it

Raf a Sanremo 2026 con Ora e per sempre: l’alieno che ha trovato casa nell’amoreRaf a Sanremo 2026 con Ora e per sempre: testo integrale, analisi e significato della canzone in gara alla 76ª edizione del Festival ... lifestyleblog.it

Anche quest’anno Sanremo tiene famiglia. Ai figli d’arte in gara (Tredici Pietro di Gianni Morandi, Lda di Gigi D’Alessio e Leo Gassmann di Alessandro, anche nipote di Vittorio) si aggiunge Samuele Riefoli che ha scritto con papà Raf(faele) «Ora e per sempre facebook

SANREMO | Raf: "A Sanremo non ho mai vinto ma i miei brani sono diventati hit". Al Festival dopo 11 anni con una ballad romantica. "Eurovision Un baraccone, no grazie" #ANSA x.com