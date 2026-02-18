Raccolta rifiuti #NoiReagiamo lancia una petizione e ' bacchetta' l' assessore Molinari | Scappa dal confronto

L’assessore Molinari ha evitato di partecipare a un dibattito pubblico sui rifiuti, provocando la reazione di #NoiReagiamo. La comunità ha deciso di avviare una petizione per chiedere maggiore trasparenza e coinvolgimento nelle decisioni ambientali. La protesta si concentra sulla mancanza di dialogo e sulla gestione poco chiara dei servizi di raccolta nei quartieri. La campagna di firme partirà nelle prossime settimane, coinvolgendo residenti di diverse zone della città. La questione rimane centrale nel dibattito cittadino.

Il gruppo di famiglie: "Abbiamo chiesto un'assemblea pubblica senza successo. E' urgente affrontare il tema dell'inceneritore evitando ipocrisie" "L’assessore Molinari 'scappa' dal confronto sui rifiuti? Allora inizieremo una raccolta firme in tutti i quartieri". Questo il 'grido di battaglia' del gruppo #NoiReagiamo, fresco qualche settimana fa di un acceso confronto in assemblea pubblica col sindaco Mezzetti sul tema sicurezza. Questa volta l’azione del comitato si indirizza sulla tante proteste dei cittadini legate al nuovo metodo di raccolta dei rifiuti (ritorno ai cassonetti in primis), combinato con l’arrivo della tariffa puntuale, a cui ha fatto seguito il boom abbandoni.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Rifiuti e inceneritore, l'appello di #NoiReagiamo: "Serve un'assemblea pubblica, l'assessore Molinari batta un colpo"Il gruppo #NoiReagiamo torna a chiedere chiarimenti sull’inceneritore e i rifiuti che infestano i quartieri di Reggio Emilia.

Inceneritore rifiuti: assessore Molinari convoca assemblea pubblica per risolvere controversiaQuesta mattina l’assessore Molinari ha convocato un’assemblea pubblica dopo settimane di tensione sulla gestione dell’inceneritore di rifiuti a Modena.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.